Gisele Bundchen e Neymar pedem ajuda a vítimas do RS

(ANSA) - BRASÍLIA, 09 MAG - A modelo Gisele Bundchen pediu ajuda para as pessoas afetadas por inundações no Rio Grande do Sul, seu estado natal e onde um helicóptero do craque Neymar participa do resgate de vítimas da pior tragédia climática da história gaúcha "As pessoas não têm eletricidade, [estão] sem água limpa para beber. E muitos foram separados de seus entes queridos. E o mais triste é que muitas vidas foram perdidas. Então, por favor, junte-se a mim na tentativa de ajudar. Faça doações", disse a modelo em um vídeo publicado nas redes sociais.

Gisele ainda compartilhou um link para quem quiser fazer doações para o estado, que já contabiliza 107 mortos e 136 desaparecidos.

"Meu estado natal teve a pior tragédia de sua história.

Fortes chuvas inundaram cidades inteiras", afirmou a modelo, que mora nos Estados Unidos, com uma mensagem em inglês.

Enquanto isso, um helicóptero de Neymar foi registrado ontem realizando o resgate de uma mulher ilhada pelas enchentes.

Nas imagens, é possível ver uma mulher deitada em uma maca carregada por uma equipe de resgate até a aeronave do craque.

"Ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração"", disse o jogador. (ANSA).

