Caminhão com doações para o RS avaliadas em R$ 250 mil é roubado no PR

Um caminhão que levava doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul foi roubado e recuperado pela Polícia Militar do Paraná nesta quinta-feira (9). O motorista, de 26 anos, foi preso.

O que aconteceu

O caminhão havia saído de Cajamar (SP) rumo a Porto Alegre (RS) com uma carga avaliada em R$ 250 mil. O veículo levava itens de higiene, material de limpeza, equipamentos e mantimentos.

Motorista recebeu R$ 5.000 para levar o caminhão de Curitiba, onde o veículo foi roubado, até Pato Branco (PR). O homem confirmou que, após chegar a essa cidade, outra pessoa daria destino ao veículo. No caminho, porém, ele foi abordado pela Polícia Militar. A ação aconteceu no km 80 da BR-280, na altura da cidade de Palmas (PR).

A polícia encontrou um boletim de viagem. Dentro do caminhão, havia notas fiscais das mercadorias e um boletim de viagem com a verdadeira placa do caminhão - os criminosos haviam trocado por uma placa falsa para despistar a polícia.

O motorista foi preso e levado para a Delegacia de Palmas. Todo material que estava dentro do veículo, inclusive as doações, foi encaminhado para a Polícia Civil. Até o início da tarde desta quinta-feira (9), o caminhão recuperado ainda estava em frente à 12ª Companhia Independente de Polícia Militar.