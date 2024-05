Vibra eleva lucro líquido a R$789 mi no 1º tri

(Reuters) - A Vibra registrou lucro líquido de 789 de reais no primeiro trimestre, um salto versus o lucro de 81 milhões registrado no mesmo período do ano passado, informou a maior distribuidora de combustíveis do Brasil nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 1,41 bilhão de reais no trimestre encerrado em março, aumento de 105% na comparação ano a ano.

"O foco na carteira de clientes diretos e postos embandeirados, a redução de ineficiências e a melhoria de processos em toda a cadeia de distribuição, desde o suprimento até o pricing, nos propiciaram redução de volatilidade nos resultados e alcance de novos patamares consistentes de margens, mesmo em um ambiente competitivo desafiador proporcionado pelos estoques elevados de diesel S-10 no mercado", afirmou a empresa em relatório de resultados.

A receita líquida ajustada da companhia teve acréscimo de 1,4% em base anual, totalizando 39,8 bilhões de reais.

O volume de vendas da Vibra recuou 7,8% no trimestre na comparação ano a ano, com as quedas em diesel (-13,1%), gasolina (-17,9%), coque (-63,1%), lubrificantes (-4,8%), óleo combustível (-5,0%) e outros (-20,2%) sendo compensadas parcialmente por um aumento no volume de etanol (+50,2%) e combustível para aviação (+12,8%).

"Tais reduções são reflexos diretos de nossa estratégia de foco em nossa rede embandeirada e no nosso cliente B2B (empresarial), iniciada em meados do segundo trimestre de 2023", afirmou a companhia.

(Por Patrícia Vilas Boas)