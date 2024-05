Técnico da Itália envia mensagem de apoio ao Rio Grande do Sul

SÃO PAULO, 8 MAI (ANSA) - O técnico da seleção da Itália, Luciano Spalletti, usou as redes sociais para dedicar uma mensagem de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

"Um grande abraço solidário da minha parte para todas as famílias do sul do Brasil afetadas pelas chuvas, principalmente os parentes das vítimas. O seu povo forte vai saber reagir a essa catástrofe", afirmou o comandante da Azzurra.

Além de Spalletti, outras personalidades do futebol enviaram mensagens de solidariedade ao Rio Grande do Sul, como o ex-goleiro da Roma Alisson, que defende atualmente o Liverpool.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que todas as partidas dos clubes gaúchos serão adiadas até o dia 27 de maio.

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul já deixaram ao menos 100 mortos e 417 dos 497 municípios do estado foram afetados, segundo a Defesa Civil. (ANSA).

