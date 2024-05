Polícia teve que trocar viaturas por embarcações, diz secretário

Em áreas alagadas, o policiamento está sendo feito com embarcações em vez de viaturas, afirmou o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, no UOL News da manhã desta quarta-feira (8). Ao menos 32 pessoas foram presas por vandalismo, invasões e danos ao patrimônio em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

Para vocês terem ideia da complexidade da operação, nós temos muitas áreas de Porto Alegre e também da cidade de Canoas e de Eldorado do Sul, da região metropolitana, em que a polícia patrulhava de viaturas e agora a Brigada Militar está atuando ali com embarcações.

Temos um foco especial em Porto Alegre num bairro chamado Humaitá, em que há reforço do patrulhamento, fizemos prisões e apreensões ali. Em Canoas, no bairro Matias Velho, também no início de Eldorado do Sul, estamos colocando policiamento ostensivo com embarcações e, nas áreas do entorno, um policiamento com viaturas.

Após apoiar resgate, polícia vai combater saques

O secretário contou que o resgate de moradores era a prioridade nos primeiros dias de operação, mas a partir de hoje será possível atuar no combate a saques e invasões.

Nos três primeiros dias, o foco era salvar vidas. Agora, a gente direciona todo o efetivo da polícia do estado para coibir saques e crimes contra o patrimônio.

Tivemos que direcionar todo o efetivo do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar e da Polícia Civil para resgates. Era o momento da operação das forças de segurança que a prioridade era salvar vidas. Direcionamos a maior parte do nosso efetivo para salvar as pessoas que, se não fossem retiradas naquele momento, iriam morrer.

Agora, a partir do quarto dia da operação, o Corpo de Bombeiros vem atuando nesses resgates com a Defesa Civil e com apoio do Exército brasileiro. As forças de segurança do estado, juntamente de policiais que recebemos de vários estados do Brasil, direcionamos nossas ações para coibir saques e outros crimes contra patrimônio.

