Novo programa do UOL, 'Vamos de Vinho' revela segredos e sabores da bebida

Abordando a história, cultura e, claro, o sabor de vinhos do mundo todo, o UOL lança nesta quinta (9) o videocast "Vamos de Vinho". Apresentado pelos jornalistas Vinícius Mesquita e Rodrigo Barradas, o programa combina conhecimento especializado e uma abordagem descontraída sobre temas como os diferentes tipos de uvas e as regiões de destaque no mundo do vinho.

Assista ao primeiro programa no topo da página a partir das 19h desta quinta. Nele, a dupla discute por que a região de Bordeaux, na França, é uma das principais regiões vinícolas do mundo.

Os próximos episódios abordam temas como a relevância da cepa Pinot Noir, considerada por muitos como a rainha das uvas, e a Argentina "para além do Malbec". Também entram no papo da dupla temas como vinhos verdes, laranjas e os espumantes.

O "Vamos de Vinho" conta ainda com os quadros "Tá no meu carrinho", em que Mesquita e Barradas indicam produtos de variados preços para quem se interessou pelo tema da vez, e "Chama a produção", em que procuram mostrar que é possível apreciar um bom vinho mesmo sem tanto conhecimento sobre o tema.

Os oito episódios desta primeira temporada do "Vamos de Vinho" serão disponibilizados toda quinta, a partir das 19h, no Canal UOL e no Youtube de Nossa.