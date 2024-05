Lojas Renner tem salto no lucro do 1º tri com expansão de vendas e margens

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Renner teve lucro líquido de 139,3 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, um salto de quase três vezes em relação ao mesmo período do ano passado puxado por crescimento de vendas e melhora nas margens, de acordo com dados divulgados pela companhia nesta quarta-feira.

A receita líquida de varejo aumentou 8%, para 2,46 bilhões de reais, enquanto as vendas mesmas lojas cresceram 7,2%. A margem bruta de varejo passou de 54,1% para 54,5%, ajudada pela por custos e câmbio mais equilibrados, disse a companhia, bem como boa aceitação da coleção.

O primeiro trimestre, segundo a empresa, seguiu a dinâmica dos últimos três meses de 2023, com vendas ancoradas basicamente no aumento do volume de peças. A companhia citou performance consistente ao longo de todo o período, acompanhada por crescimento do fluxo de clientes nas lojas e número de transações.

O resultado foi divulgado no mesmo dia em que a rival Grupo Soma publicou balanço de primeiro trimestre com crescimento de vendas mesmas lojas de 6,5%.

As despesas gerais e administrativas da Lojas Renner somaram 1,036 bilhão de reais, acréscimo de 2,7%, mas queda de 2,2 pontos percentuais como percentual da receita líquida de varejo, para 42,1%.

A Lojas Renner disse que o segmento digital seguiu trajetória de crescimento de vendas e de participação, com mais eficiência. O GMV digital totalizou 505,3 milhões de reais, alta de 12,8% frente ao mesmo intervalo do ano passado.

A receitas de serviços financeiros do trimestre caíram 8,4%, resultado de uma carteira com melhor perfil de risco de crédito, afirmou a companhia. O resultado nessa divisão ficou positivo em 13,4 milhões de reais, revertendo perda de 10,3 milhões um ano antes. Excluindo efeitos não-recorrentes o resultado somou 35,4 milhões de reais,

O desempenho operacional da Lojas Renner medido pelo Ebitda total ajustado totalizou 377,9 milhões de reais no período de janeiro a março, incremento de 50,1%, com a margem Ebitda total ajustada aumentando 4,4 pontos percentuais para 15,4%.

RIO GRANDE DO SUL

A empresa, que tem sua sede no Rio Grande do Sul, disse que em torno de 3% do total de lojas da companhia estão temporariamente fechadas. E reforçou que não possui centros de distribuição no Estado e que impacto de fornecimento de produtos da rede de parceiros é imaterial.

"Seguimos articulando parcerias com outras empresas e entidades para aumentar a potência de cooperação no nosso Estado", afirmou o presidente-executivo da Lojas Renner, Fabio Faccio.