Judiciário repassa R$ 60 milhões à Defesa Civil do RS, diz governador

O Judiciário federal repassou R$ 60 milhões à Defesa Civil do Rio Grande do Sul para auxiliar nas operações relacionadas às chuvas que deixaram ao menos 100 mortos no estado.

O que aconteceu

Transferência foi feita a pedido do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou o governador Eduardo Leite (PSDB). Segundo ele, o presidente do Supremo, Luis Roberto Barroso, comunicou o repasse de dinheiro por telefonema.

Valor repassado à Defesa Civil veio de pecuniárias e multas pagas à Justiça. Não há até o momento detalhamento sobre como o órgão aplicará o valor.

Dinheiro será usado "de maneira responsável e transparente", afirmou o governador.

Mortes chegam a 100 no RS

Além dos 100 óbitos confirmados, há 128 desaparecidos e 372 feridos. Mais de um 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Mais de 163 mil pessoas estão desalojadas e outras 66.761 foram acolhidas em abrigos.

Os dados foram confirmados pela Defesa Civil do estado. Outros quatro óbitos que podem ter relação com as chuvas estão sob investigação.