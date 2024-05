Final da Champions será entre Real Madrid e Borussia Dortmund

SÃO PAULO, 8 MAI (ANSA) - O Real Madrid venceu o Bayern de Munique de virada por 2 a 1 e conquistou a classificação para a final da Liga dos Campeões da Europa nesta quarta-feira (8).

Depois de um empate em 2 a 2 no jogo de ida na Alemanha, a equipe espanhola estava sendo eliminada até os 43 minutos do segundo tempo, quando o placar marcava 1 a 0 para o Bayern, que marcou com Alphonso Davies aos 23 minutos do segundo tempo.

A dois minutos do fim do tempo regulamentar, Joselu marcou para o Real Madrid e encaminhou o jogo para a prorrogação.

No entanto, antes do apito final, aos 46 minutos do segundo tempo, Joselu marcou de novo e o Real Madrid virou para 2 a 1, conquistando a classificação ainda no tempo normal.

O adversário do Real Madrid na decisão será outro time alemão: o Borussia Dortmund, que ontem eliminou o PSG, da França.

A decisão será disputada em jogo único no dia 1º de junho no estádio de Wembley em Londres.

Será a 18ª final de Liga dos Campeões do Real Madrid: o maior campeão europeu soma 14 títulos e só perdeu três decisões, a última delas em 1981.

Já o Dortmund chega à final pela terceira vez. O time alemão foi campeão em 1997, mas perdeu a decisão de 2013. (ANSA).

