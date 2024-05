Deputado que relatou decreto de ajuda ao RS questionou aquecimento global

Relator na Câmara do decreto que agiliza verbas para socorrer o Rio Grande do Sul, o deputado gaúcho Osmar Terra (MDB) já lançou dúvidas sobre o planeta estar passando por mudanças climáticas. Em 6 de janeiro, ele fez um post no X (antigo Twitter) ressaltando a força do inverno na Europa e questionou: "O que aconteceu com o aquecimento global?".

Noruega : Acabou de ter o dia MAIS FRIO do século em -49,7C



Suécia : Acabou de ter o dia MAIS FRIO do século em -43,8C



Finlândia : Acabou de ter o dia MAIS FRIO do século em -44,3C



O QUE ACONTECEU com o aquecimento global??? https://t.co/mlUgbfQxYY -- Osmar Terra (@OsmarTerra) January 7, 2024

O que aconteceu

A postagem recebeu críticas nas redes sociais. Ela foi interpretada como negacionista e estaria zombando das mudanças climáticas.

Em declaração ao UOL, o deputado negou que tenha feito uma ironia. Ele justificou que estava mostrando uma contradição. "O inverno mais rigoroso da história da Europa e falando em aquecimento global."

O argumento de Terra foi rebatido pelo próprio X. A rede social inseriu uma mensagem abaixo do post do deputado desmentindo a declaração dele. O conteúdo era acompanhado de links de matérias de veículos reconhecidos pela credibilidade como a BBC.

Muitas usuários do X também contestaram o argumento do parlamentar. Os resultados do aquecimento global são temperaturas extremas, sejam frias ou quentes.

Relator de decreto de ajuda ao RS

Quatro meses depois do post, Terra é relator de um projeto de ajuda ao Rio Grande do Sul, que tem sido vítima das mudanças climáticas. Na segunda-feira (6), ele subiu à tribuna da Câmara dos Deputados para ler o texto que preparou sobre o projeto de socorro e reconstrução do estado.

O decreto foi elaborado pelo Palácio do Planalto e enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Lula (PT). Terra foi o relator na Câmara, e Paulo Paim (PT-RS), no Senado. As duas Casas aprovaram o decreto, que foi promulgado ontem pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O decreto estabelece situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro. Na prática, quer dizer que todos os gastos com a reconstrução do estado ficarão fora do teto de gastos e das metas fiscais do governo. A proposta também permite criar incentivos fiscais e agilizar processos de licitação.

Osmar Terra foi convocado para prestar depoimento na CPI da Covid Imagem: Pablo Jacob/Agência O Globo

Quem é Osmar Terra

Terra tem um histórico negacionista e já foi ministro duas vezes. Esteve à frente do Ministério do Desenvolvimento Social no governo Michel Temer (MDB) e do Ministério da Cidadania na gestão Jair Bolsonaro.

Ele é do grupo chamado de bolsonarismo raiz. Ferrenho opositor da liberação de drogas, tem considerável parte de sua atuação parlamentar dedicada a este assunto.

Terra ganhou notoriedade por reduzir o impacto do coronavírus. A atuação fez o deputado ser convocado para prestar depoimento na CPI da Covid.

Ele era apontado como integrante do chamado "gabinete paralelo". Isto é, um grupo de pessoas que dirigia a Bolsonaro recomendações contrárias a evidências científicas.

Em entrevistas e pronunciamentos, Terra declarou que a covid-19 faria menos vítimas que a H1N1. Ele foi contra a quarentena e disse que a pandemia acabaria em abril de 2020. Outra afirmação do deputado foi a de que o coronavírus seria controlado sem necessidade de vacinas.