Atriz francesa Isabelle Huppert presidirá o júri do festival de Veneza

A atriz francesa Isabelle Huppert presidirá o júri responsável por definir o Leão de Ouro de melhor filme do 81º Festival de Cinema de Veneza, que acontece de 28 de agosto a 7 de setembro, anunciou a Mostra nesta quarta-feira (8).

"Uma longa e maravilhosa história me liga ao Festival de Cinema de Veneza, tornar-me uma espectadora privilegiada é uma honra", afirmou a atriz de 71 anos, vencedora de dois prêmios de atuação feminina neste evento, em um comunicado do festival.

Além do Leão de Ouro, o júri que presidirá terá a missão de atribuir no dia 7 de setembro o Prêmio do Júri de Melhor Direção, os prêmios de Melhor Ator e Melhor Atriz e o prêmio de Melhor Roteiro.

Huppert tem uma longa carreira sob a direção de diretores como Claude Chabrol, Michael Haneke e Hong Sang-soo, entre outros.

© Agence France-Presse