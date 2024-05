Anec projeta queda na exportação de soja do Brasil em maio

SÃO PAULO (Reuters) - A exportação de soja do Brasil deverá cair cerca de 8% em maio ante o mesmo mês do ano passado, para 13,2 milhões de toneladas, ficando também aproximadamente 200 mil toneladas abaixo do total de abril, de acordo com projeções da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), com base na programação dos embarques.

No acumulado do ano, considerando o total projetado para maio, o Brasil fecharia os cinco primeiros meses do ano com exportações de 52 milhões de toneladas, pouco acima das 51,4 milhões de toneladas do mesmo período do ano passado, embora esteja colhendo uma safra menor ante o recorde de 2023.

A programação de navios pode mudar ao longo do mês, impactando os volumes projetados.

Os embarques também dependem das condições climáticas, já que chuvas também paralisam as operações, com o fechamento dos porões das embarcações nos terminais, para que o produto não se estrague.

A Anec ainda fez menção em boletim às enchentes históricas que vêm trazendo problemas logísticos para o Rio Grande do Sul.

Segundo a associação, as inundações poderiam levar tradings trocar a programação de embarques do porto de Rio Grande para outros Estados.

"Além dos impedimentos na colheita, a logística de escoamento do Estado também está comprometida, visto que há bloqueios totais e parciais em muitos locais do Estado, causando impossibilidade de comercialização...", disse a Anec, em boletim semana.

De acordo com a associação, diante da situação, "é possível que uma empresa que fosse exportar por Rio Grande tenha que originar sua soja em outro Estado e realocar esse volume para exportar através de outro porto".

A ferrovia que leva grãos até o importante porto de Rio Grande está bloqueada em função das enchentes, disse a Anec na véspera.

O porto, quarto maior exportador de soja do Brasil no ano passado, tem utilizado grãos estocados antes da chuvas, além do produto que chega ao local por rotas rodoviárias alternativas, mas há custos logísticos adicionais.

FARELO E MILHO

Já a exportação de farelo de soja do Brasil em maio deverá ter ligeiro crescimento na comparação anual, para 2,34 milhões de toneladas, aumentando ainda 250 mil toneladas versus o total de abril.

A Anec ainda projetou embarques de quase 550 mil toneladas de milho em maio, cerca de 11% acima do total visto no mesmo mês do ano passado.

