Morre César Menotti, técnico campeão mundial pela Argentina

ROMA, 6 MAI (ANSA) - O ex-treinador César Luis Menotti, comandante da seleção da Argentina que venceu a Copa do Mundo de 1978, morreu no último domingo (5), aos 85 anos.

Um dos nomes mais importantes do futebol do país, principalmente por ter guiado a Albiceleste rumo ao seu primeiro título mundial e influenciado diversos treinadores, trabalhou como técnico entre 1970 e 2007.

A causa da morte de Menotti não foi revelada, mas a saúde do ex-treinador já estava debilitada havia um tempo. Ele chegou a ser internado em março em razão de um grave caso de anemia.

O argentino foi centroavante ao longo dos anos 1960, tendo até vestido as camisas do Santos e do Juventus (SP), mas é conhecido pelos seus feitos como treinador. Ele foi o primeiro a convocar Diego Maradona para a seleção e até desenvolveu uma escola com o seu modelo de jogo, baseado na posse e intensa circulação da bola pelo campo.

Além de ter comandado Maradona na Argentina, El Flaco trabalhou com o ídolo durante sua passagem no Barcelona, que foi entre 1983 e 1984, pouco depois de deixar a liderança da seleção em função da fraca campanha na Copa do Mundo de 1982.

Em sua longa carreira como técnico, Menotti chegou a treinar a Sampdoria em 1997, mas sua passagem por Gênova durou apenas oito rodadas da Série A da Itália. Ele também treinou Boca Juniors, River Plate, Atlético de Madrid, Peñarol, Independiente e Rosário Central. (ANSA).

