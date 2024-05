Ex-companheiro desfigura mulher em ataque a faca na Itália

MILÃO, 6 MAI (ANSA) - Em mais um caso de violência na Itália, uma mulher de 37 anos foi desfigurada em um ataque a faca cometido por seu ex-companheiro na cidade de Varese, na região da Lombardia, nesta segunda-feira (6).

De acordo com as autoridades, o homem, de 40 anos, também esfaqueou o pai da vítima, de 71 anos. Os dois estão em estado grave e correm risco de perder a vida.

Os ataques ocorreram por volta das 13h (horário local), na via Menotti, no norte da Itália, na presença da mãe e esposa das vítimas. O criminoso, de 37 anos, foi preso em flagrante sob a acusação de tentativa de homicídio e ferimentos graves.

Tanto a mulher como o próprio pai foram socorridos e levados para o hospital Circolo di Varese sob alerta vermelho. Até o momento, não há detalhes sobre a motivação do crime.

Este é o caso mais recente de uma série de episódios de violência baseada no gênero registrados na Itália. No final do ano passado, uma mulher teve seu rosto desfigurado por queimaduras depois que seu marido jogou ácido em seu corpo perto de Agrigento, no sul do país. (ANSA).

