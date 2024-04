Venda de álcool 70% acaba hoje: veja alternativas para manter a limpeza

A partir do dia 1º de maio está de volta a proibição da venda de álcool 70% no Brasil. A liberação de comercialização do produto, que foi interrompida em 2002, aconteceu em modo de exceção durante a pandemia de Covid-19.

Para João Prats, infectologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, o álcool gel com concentração de 70% e a água com sabão são as melhores formas de higienizar as mãos e evitar a contaminação do vírus da Covid-19 e outras doenças. Mas essa não é a única alternativa.

"Além desses, produtos de limpeza com cloro e até mesmo o álcool 'comum', com porcentagem menor, são efetivos", aponta o especialista.

Acerte na limpeza

Na ausência do álcool 70%, tanto a água sanitária quanto o sabão são eficazes para manter superfícies limpas. O mesmo serve para os desinfetantes. O CFQ (Conselho Federal de Química) recomenda diluir 25 ml da candida em um litro d'água antes de sua utilização. Concentrações mais elevadas de água sanitária exigem luvas.

E não é preciso esfregar os cantos da casa todos os dias para mantê-la limpa. "Se não há grande circulação de pessoas pelo ambiente, não faz sentido higienizar o tempo todo", afirma Prats. Portanto, manter a limpeza à rotina normal (de preferência uma vez por semana) já é o suficiente.

Já quando falamos de celulares - que são grandes portadores de microorganismos, é preciso ter cuidado da hora da limpeza.

"O melhor a se fazer é ter dois panos, sendo um ligeiramente úmido e outro seco. Pode-se utilizar álcool ou álcool gel para umidificar o pano, mas ele não pode estar encharcado ou pingando", diz André Castro, gerente de operações do Grupo PLL, assistência técnica especializada em reparos de celulares.

Em seguida, basta usar o pano seco para garantir que não vai sobrar nenhum excesso de álcool no aparelho.

Nova lista de compras

A saída do álcool 70% das prateleiras não significa que a limpeza dos ambientes ficará comprometida. Há diversos produtos disponíveis para a venda que também são eficazes para manter o ambiente desinfetado.

São eles:

Água sanitária

Desinfetantes em geral

Limpadores multiuso com cloro

Limpadores multiuso com álcool

Álcool de limpeza (líquido, com concentração entre 60% e 80%)

Detergente

Sabão

Com informações de reportagens publicadas em fevereiro de 2020, março de 2020 e abril de 2020.