Desenrola para empresas terá impacto positivo sobre crédito, prevê diretor do BC

(Reuters) - O diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, disse nesta terça-feira que o programa de refinanciamento de dívidas Desenrola para pessoas jurídicas terá um efeito positivo no crédito para as empresas e é, assim, um exemplo de política pública que apresenta retorno.

Em entrevista à imprensa para comentar o Relatório de Estabilidade Financeira do BC para o segundo semestre de 2023, Aquino disse que a autoridade monetária percebe "claramente" uma melhora na concessão de crédito no país no início deste ano.

(Por Luana Maria Benedito)