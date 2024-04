Zelenskiy pede maior velocidade em fornecimento de armas durante visita de chefe da Otan

Por Pavel Polityuk e Andrew Gray

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta segunda-feira que armas vitais fornecidas pelos Estados Unidos estavam começando a chegar ao país em pequenas quantidades, mas pediu que as entregas sejam mais rápidas, à medida que as forças russas estavam tentando tirar vantagem da situação.

Zelenskiy disse em uma coletiva de imprensa conjunta em Kiev, ao lado do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, que a situação no campo de batalha dependia diretamente da velocidade do fornecimento de munição para a Ucrânia.

"Apoio oportuno para nosso Exército. Hoje ainda não vejo nada de positivo nesse aspecto. Há suprimentos, eles começaram a chegar, mas esse processo precisa ser acelerado", disse ele.

Os EUA aprovaram um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares na semana passada, pondo fim a seis meses de impasse no Congresso e aumentando as esperanças de Kiev de que seus estoques extremamente baixos de projéteis de artilharia sejam reabastecidos em breve.

Stoltenberg, que se encontrou com Zelenskiy durante sua terceira visita a Kiev durante a guerra, disse aos ucranianos que os membros da Otan não conseguiram cumprir suas promessas de ajuda militar nos últimos meses, mas que o fluxo de armas e munições aumentará.

"Vou ser muito honesto com o presidente Zelenskiy e também com o Rada (Parlamento ucraniano) que os aliados da Otan não cumpriram o que prometemos nos últimos meses", disse Stoltenberg no trem que o levou a Kiev nesta segunda-feira.

O chefe da Otan apontou para o projeto de lei de ajuda dos EUA e um anúncio feito na semana passada pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, de um compromisso "recorde" com Kiev.

Ele também observou que a Alemanha havia concordado em fornecer outro sistema de defesa aérea Patriot para a Ucrânia, enquanto a Holanda aumentou sua ajuda militar a Kiev. Ele disse que esperava que outros "novos compromissos viessem".

"Isso fará a diferença - assim como a falta de apoio fez a diferença", disse ele, fazendo alusão aos reveses ucranianos no campo de batalha nos últimos meses.

A Rússia disse que um novo influxo de armas norte-americanas não mudará a situação nas linhas de frente e que terá como alvo os locais de armazenamento de armamentos ocidentais na Ucrânia.

O principal comandante militar da Ucrânia disse no domingo que suas tropas haviam se retirado de três vilarejos no leste, onde as tropas russas estão na ofensiva e gradualmente tomando terreno.

"O Exército russo está agora tentando tirar vantagem de uma situação em que estamos esperando por suprimentos de nossos parceiros... e é exatamente por isso que a velocidade das entregas significa estabilizar o front", afirmou Zelenskiy.

Stoltenberg disse aos repórteres que "não é tarde demais para a Ucrânia prevalecer".

"Mas é por isso que é tão urgente que os aliados da Otan agora realmente façam o que prometemos e que transformemos esses compromissos em entregas reais de armas e munições, e estou confiante de que isso acontecerá agora", disse ele.