Garçom mata vereador e esfaqueia dois em restaurante no Ceará

Um garçom esfaqueou três pessoas em um restaurante de Camocim, no interior do Ceará, na tarde de domingo (28). Um vereador morreu.

O que aconteceu

Vereador foi atingido por um golpe de faca no pescoço. Imagens mostram o momento em que o garçom se aproxima de César Araújo Veras (PDT) pelas costas e o golpeia.

César Veras consegue se levantar e sai do restaurante com as mãos no pescoço. Ele não resistiu aos ferimentos.

Homem também esfaqueou dono do restaurante e outro cliente antes de fugir. O restaurante estava cheio no momento do ataque, o que gerou correria entre os clientes.

Os feridos foram levados a uma unidade de saúde da região. O UOL tenta contato com a Prefeitura de Camocim para descobrir o estado de saúde das vítimas.

O homem de 34 anos foi preso em flagrante e a faca foi apreendida. A polícia localizou o suspeito do crime no mesmo dia no bairro Tijuca, na saída da cidade de Camocim.

Ele responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa e duas tentativas de homicídio qualificado. A Delegacia Regional de Sobral investiga a motivação do crime.

Autoridades lamentam morte de vereador

A Prefeitura de Camocim decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo após a morte do vereador César Veras. A Câmara Municipal lamentou a morte e suspendeu as atividades por sete dias.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também lamentou a morte do vereador. "Recebi com profundo pesar a notícia da morte do vereador César Veras, vítima de um crime bárbaro. Determinei rigor máximo na apuração dos fatos", escreveu nas redes sociais.

O velório do vereador César Veras será realizado hoje até as 17 horas na quadra do Instituto São José. O sepultamento acontecerá na sequência no Cemitério São José.