Justiça absolve bicheiro Piruinha de acusação de mandar matar comerciante

A Justiça do Rio absolveu o bicheiro José Caruzzo Escafura, conhecido como Piruinha, das acusações de que teria mandado matar o comerciante de carros Natalino José do Nascimento Espínola, o Neto, em 2021.

O que aconteceu

Além de Piruinha, também foram absolvidos uma filha dele, Monalizza Neves Escafura, e o PM Jeckson Lima Pereira. O policial fazia a segurança de Piruinha na época do crime. Com isso, as prisões preventivas do bicheiro e da filha foram revogadas, e as medidas cautelares determinadas contra Jeckson, anuladas.

Piruinha, Monalizza e Jeckson foram julgados pelo 3º Tribunal do Juri. Os bens dos três que estavam apreendidos também foram liberados.

Quem é Piruinha

Um dos bicheiros de destaque da série "Vale o Escrito", do Globoplay, ele tem 94 anos e é pai de 19 filhos. Ele ingressou na contravenção na década de 1950, quando começou a gerenciar bancas na região da Abolição, Inhaúma e Piedade, no Rio de Janeiro.

A partir da década de 1970, já era considerado um dos principais bicheiros da cidade. À época, ele também já tinha sob seu domínio os bairros de Madureira, Cascadura e Maria da Graça. Atualmente, afirma contar com mais de 250 pontos de jogo sob seu comando.

Bicheiro ganhou apelido de Piruinha por ter sido motorista de lotação. Ele trabalhava com isso antes de entrar para o jogo do bicho.