Local de prova do CNU é divulgado; saiba como acessar área do candidato

O cartão de confirmação das inscrições dos candidatos e candidatas do CNU (Concurso Nacional Unificado), chamado de "Enem dos concursos", foi divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Ministério da Gestão. Com isso, já é possível saber o local de realização das provas.

Como descobrir onde vou fazer o CNU?

Para conferir o local de realização da prova do Enem dos concursos, é preciso acessar o site da Cesgranrio (https://cpnu.cesgranrio.org.br/login), banca responsável pela realização do concurso.

No site, o candidato deve fazer o login com seus dados de acesso da conta gov.br e depois, acessar a Área do Candidato, onde fica disponível o cartão de confirmação.

No documento, é possível consultar o local onde o candidato fará a prova, que ocorre no dia 5 de maio. Além disso, outras informações estão disponíveis, como horário das provas, número de inscrição e situação de solicitação de atendimento especializado.

O que fazer se houver um erro no local da prova do CNU?

Alexandre Retamal, coordenador-geral de logística do CNU, reforça a importância de os candidatos verificarem todas as informações contidas no cartão.

Se tiver qualquer tipo de erro, ou se o local de aplicação for muito distante da sua casa - às vezes, dentro da logística de uma cidade, há locais que não são de tão simples acesso - então é importante entrar em contato com a Fundação Cesgranrio e pedir a correção do que for necessário , explica.

Ainda de acordo com Retamal, não é mais possível mudar o município de realização da prova. No entanto, o candidato pode solicitar a correção caso o município tenha saído diferente no cartão de confirmação.

"Por exemplo, se eu pedi para fazer prova na cidade do Rio de Janeiro e saiu no meu cartão que o meu local é Campos, aí eu posso pedir para trocar, eu posso pedir para corrigir para o Rio. Agora, se eu pedi para fazer em Campos no ato da inscrição, mas agora eu quero fazer no Rio, isso não é possível", esclarece.

Os candidatos podem solicitar correções no cartão de confirmação entrando em contato com a Fundação Cesgranrio pelo telefone 0800 701 2028.

Sobre as provas do CNU

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades. O exame será feito em dois turnos.

Pela manhã, os candidatos de nível superior vão responder 20 questões objetivas de conhecimentos gerais e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. No nível médio, a prova será de 20 questões objetivas e uma redação.

Na parte da tarde, o cronograma aponta mais uma prova de 50 questões objetivas para o nível superior e de 40 para o nível médio.

A divulgação final dos resultados será no dia 30 de julho. Os aprovados serão convocados para posse em 5 de agosto.

Cronograma previsto para o Concurso Nacional Unificado: