Crescimento econômico dos EUA deve ter sido lento mas sólido no 1º trimestre

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - O crescimento econômico dos Estados Unidos provavelmente desacelerou para um ritmo ainda sólido no primeiro trimestre, enquanto a inflação acelerou, reforçando as expectativas do mercado financeiro de que o Federal Reserve adiará o corte da taxa de juros até setembro.

O relatório do Departamento de Comércio sobre o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre, que será divulgado nesta quinta-feira, deve mostrar que os consumidores ainda estão fazendo o trabalho pesado para a economia, graças a um mercado de trabalho resiliente.

A economia tem desafiado as profecias de desgraça desde o final de 2022, após a agressiva campanha de aumento dos juros pelo banco central dos EUA para eliminar a inflação.

Os Estados Unidos estão apresentando um desempenho superior ao de outras economias avançadas. Os consumidores conseguiram taxas de hipoteca mais baixas, enquanto as empresas refinanciaram dívidas antes do início do ciclo de aperto, dizem economistas.

As empresas também estão acumulando trabalhadores depois de enfrentarem dificuldades para encontrar mão de obra durante e após a pandemia da Covid-19, e estão desfrutando de maiores ganhos devido ao forte poder de fixação de preços.

"Elas têm se mantido relativamente isoladas dos aumentos dos juros", disse Richard de Chazal, analista da William Blair. "Em ciclos econômicos anteriores, ao primeiro sinal de desaceleração econômica, as empresas dos EUA costumavam demitir trabalhadores muito rapidamente e sabiam que poderiam recontratá-los muito rapidamente quando o ciclo mudasse."

O PIB provavelmente cresceu a uma taxa anualizada de 2,4% no último trimestre, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas. As estimativas variaram de um ritmo de 1,0% a uma taxa de 3,1%. A economia cresceu de 3,4% no quarto trimestre.

Ela está se expandindo em um ritmo acima do que as autoridades do Fed consideram como a taxa de crescimento não inflacionária de 1,8%. Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional elevou sua previsão para o crescimento dos EUA em 2024 para 2,7%, em comparação com os 2,1% projetados em janeiro, citando empregos e gastos do consumidor mais fortes do que o esperado.

Os ganhos de empregos no primeiro trimestre foram, em média, de 276.000 por mês, em comparação com a média de 212.000 do trimestre de outubro a dezembro.

As baixas demissões estão mantendo o crescimento salarial elevado, sustentando os gastos dos consumidores, que representam mais de dois terços da atividade econômica.

Embora a inflação provavelmente tenha aumentado, com a previsão de que o índice de preços PCE, excluindo alimentos e energia, tenha subido 3,4%, de 2,0% no quarto trimestre, os economistas não estão preocupados com um ressurgimento das pressões dos preços.

O núcleo do índice de preços PCE é uma das medidas de inflação monitoradas pelo Fed para sua meta de 2%. O banco central tem mantido a taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho, após um aumento total de 525 pontos-base desde março de 2022.