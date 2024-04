Acusados de matar italiano em SP vão a julgamento após 12 anos

VICENZA, 23 ABR (ANSA) - Um grupo de acusados de envolvimento no assassinato do bancário italiano Tommaso Vicenza Lotto, morto em São Paulo em julho de 2012, irá a julgamento após 12 anos.

Lotto morreu em uma tentativa de assalto no cruzamento da avenida 9 de Julho com a avenida São Gabriel, na zona sul de São Paulo, aos 26 anos. Ele estava no carro de um amigo espanhol, quando foi abordado por dois homens em uma moto que tentaram assaltá-lo. Ao sair correndo, o europeu foi atingido por um disparo pelas costas.

O jovem chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu. Os suspeitos, porém, foram detidos pela Polícia Civil meses depois.

O Ministério Público brasileiro, em colaboração com o de Vicenza, obteve a acusação de quatro pessoas responsabilizadas pelo crime. A primeira audiência será realizada no dia 10 de junho em São Paulo.

As investigações, acompanhadas pelo procurador Hans Roderich Blattner, permitiram identificar que a quadrilha é especializada no roubo de relógios de luxo. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.