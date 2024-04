Não é só Ferrari: MC Ryan já empurrou Lamborghini e deu carrão para a filha

MC Ryan teve uma Ferrari Roma na qual trafegava na última quinta-feira apreendida pela polícia em São Paulo. O artista trafegava normalmente com o modelo, na cor vermelha, quando foi parado na Avenida do Estado, região central, por voltas das 15h.

Após verificar que o veículo estava com bloqueio de circulação, a Ferrari foi apreendida e MC Ryan levado à sede da Polícia Federal, onde prestou esclarecimentos e foi liberado por volta das 18h30.

Os carros de MC Ryan

A Ferrari Roma de MC Ryan está avaliada em R$ 3,9 milhões. O modelo, que teve sua produção iniciada em 2020, tem motor 3.9 litros biturbo em disposição V8, posicionado na dianteira do veículo.

O propulsor gera 620 cv de potência entre 5.750 e 7.500 rpm e um toque de 77,6 kgfm na faixa entre 3.000 e 5.750 rpm. O câmbio de oito marchas e dupla embreagem vem da Fórmula 1.

O carro vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,3 segundos e chega a 200 km/h em 9,3 segundos. A Ferrari Roma chega a 320 km/h.

A apreensão é só mais uma história de MC Ryan com supercarros. Em 2023, ele ficou sem combustível em sua Lamborghini Huracán 2015 na Marginal Pinheiros - uma das vias mais movimentadas de São Paulo.

No meio do trânsito a gasolina acaba (....). Eu andei ontem e esqueci que tinha que abastecer o tanque

No início do ano, ele comprou um Lamborghini Urus na cor laranja - no valor de R$ 4 milhões, segundo a tabela Fipe. O modelo foi dedicado à sua filha recém-nascida.

Outros carros nos quais MC Ryan já foi visto foram Lamborghini Aventador, Ferrari 458 e Porsche 911 Carrera.

