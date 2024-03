Incêndio de grandes proporções atinge prédio em construção no Recife

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio no bairro da Torre, no Recife, na noite desta quinta-feira, 28. Imagens registradas por usuários e compartilhadas na internet mostram um grande volume de chamas e fumaça concentradas no topo do edifício.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado por volta das 20h05. Inicialmente, foram enviadas quatro viaturas ao local: duas de combate a incêndio, uma plataforma e uma de comando operacional. O fogo foi controlado por volta da 1h da madrugada de sexta-feira, 29, com ajuda da chuva que começou às 21h. A corporação informou que não houve danos estruturais a ponto de haver risco de queda do edifício.

De acordo com o portal G1, o prédio fica localizado na zona oeste da capital pernambucana, na esquina entre as ruas Padre Anchieta e Real Torre. A reportagem ainda afirma que a Secretaria de Defesa Social da capital confirmou que não houve vítimas, o prédio estava vazio - e o único segurança que cuidava da instalação estava na base e saiu assim que percebeu as chamas.

O prédio continua em processo de construção, e o fornecimento de energia elétrica precisou ser interrompido na região por questões de segurança.

Em nota, a Neoenergia Pernambuco, responsável pela distribuição de energia na cidade, informou que desligou, preventivamente "a rede elétrica nas imediações do edifício em construção, consumido por um incêndio, no Bairro da Torre, Zona Oeste do Recife".

A empresa disse que equipes da distribuidora permaneceram no local do incêndio dando suporte aos trabalhos do Corpo de Bombeiros. "O serviço na área será imediatamente restabelecido assim que houver condições seguras para a população", informou a Neoenergia.

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), usou as redes sociais para informar que as consequências do incêndio serão monitoradas pelo Centro de Operações do Recife (COP).