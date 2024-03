Reale Jr: Tornozeleira seria medida cautelar mais adequada contra Bolsonaro

É inevitável que sejam tomadas medidas coercitivas contra Jair Bolsonaro após o ex-presidente ficar dois dias na embaixada da Hungria, afirmou o jurista Miguel Reale Jr. Para o ex-ministro da Justiça, o uso de tornozeleira eletrônica seria o mais conveniente para evitar novas atitudes suspeitas.

Bolsonaro não poderia ser preso na embaixada da Hungria, porque se trata reconhecidamente de um território estrangeiro. Com essa atitude, ele descumpre com a obrigação de não se ausentar do país.

O Código de Processo Penal também estabelece que cabe a prisão preventiva na hipótese de dificultar a aplicação da lei penal. Seja por isso ou pelo descumprimento da condição imposta por Alexandre de Moraes, na condição de investigado, caberia a aplicação de outras medidas coercitivas, entre elas a prisão preventiva.

Alguma medida acautelatória deve ser tomada. A meu ver, é inevitável que alguma medida seja tomada porque se identifica como asilo. Para ter conversas, para que ele precisa passar duas noites na embaixada na véspera do Carnaval e logo depois de convocar seus asseclas para a Avenida Paulista? Miguel Reale Jr., jurista

Em entrevista ao UOL News nesta quinta-feira (28), Reale Jr. explicou que a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a necessidade de uma medida cautelar contra Bolsonaro e qual delas seria a mais conveniente também deve levar em conta as consequências políticas.

Como medida de mais habilidade política, a imposição do uso de tornozeleira eletrônica seria o suficiente para impedir que novamente Bolsonaro tome medidas que afrontem o processo e corra para uma embaixada, levando pizza debaixo do braço.

Ela é suficiente para garantir a aplicação da lei penal e se opor ao descumprimento de não sair do país. A tornozeleira eletrônica é um demonstrativo de que ele está sendo monitorado e não tem livre trânsito. Nesse instante de tanta polarização, seria mais aconselhável a tomada dessa medida razoável. Miguel Reale Jr., jurista

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.