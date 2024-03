Porta-voz do Estado Islâmico elogia ataque contra casa de shows na Rússia

O porta-voz do Estado Islâmico elogiou o ataque do grupo que matou mais de 140 pessoas em uma casa de shows na Rússia perto de Moscou.

Abu Huthaifa al-Ansari falou em uma mensagem gravada que foi publicada nesta quinta-feira (28) no canal de Telegram do grupo militante.

Al-Ansari também reiterou o pedido aos apoiadores do grupo para que ataquem "cruzados" em todos os lugares, especialmente nos Estados Unidos, Europa e Israel.

"Pedimos a Deus que vocês cheguem à Palestina para que possam lutar contra os judeus cara a cara em uma guerra religiosa sem fim", disse.

Investigadores russos disseram nesta quinta-feira que encontraram provas de que os homens armados que atacaram a sala de espetáculos tinham ligação com "nacionalistas ucranianos", uma afirmação imediatamente rechaçada pelos Estados Unidos como propaganda sem fundamento.

Onze pessoas foram presas nas primeiras 24 horas após o ataque. Oito deles, incluindo quatro suspeitos armados, foram colocados em prisão preventiva antes do julgamento. Sete são do Tajiquistão, na Ásia Central, e o outro do Quirguistão.