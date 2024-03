China será uma força impulsionadora para recuperação econômica mundial, afirma autoridade

Por Liangping Gao e Kevin Yao

BOAO, China (Reuters) - A China pretende ser uma forte força impulsionadora para a recuperação econômica mundial este ano, abrindo seus mercados para investidores estrangeiros e promovendo um crescimento de alta qualidade, disse o principal parlamentar do país, Zhao Leji, nesta quinta-feira.

A China fará da inovação tecnológica um novo ponto de crescimento econômico e está disposta a colaborar com outros países nesse sentido, disse Zhao, presidente do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, na plenária de abertura do encontro anual do Fórum Boao para a Ásia.

A importação e a exportação de mercadorias da China devem ultrapassar 32 trilhões de dólares nos próximos cinco anos, de acordo com Zhao.

Indicadores econômicos recentes mostraram que a segunda maior economia do mundo teve um início de ano forte, oferecendo um certo alívio às autoridades que tentam sustentar o crescimento em meio à fraqueza do setor imobiliário e ao aumento da dívida dos governos locais.

Zhao também prometeu maior abertura dos mercados do país para investidores estrangeiros, com uma redução da "lista negativa" de setores proibidos ou restritos para investimentos de empresas estrangeiras sem aprovação especial.

Muitas empresas estrangeiras têm procurado "eliminar o risco" das cadeias de ofertas e das operações fora da China. Os investimentos estrangeiros diretos recebidos encolheram quase 20% nos dois primeiros meses do ano, segundo dados divulgados na semana passada.

Em março, Pequim anunciou uma série de políticas para impulsionar o crescimento econômico e uma meta de crescimento de cerca de 5% para 2024, o que, segundo Zhao, transmite confiança de que a economia do país continuará a se recuperar e a melhorar no longo prazo.