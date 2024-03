Ações da China fecham em alta com expectativas de estímulo

XANGAI (Reuters) - As ações da China saltaram nesta quinta-feira com as expectativas de que Pequim tomará medidas mais agressivas para estimular a economia, enquanto o discurso de uma autoridade também ajudou o sentimento.

O presidente Xi Jinping disse que o conjunto de ferramentas de política monetária ativa deve incluir um meio controverso de injetar liquidez na economia, informou o South China Morning Post nesta quinta-feira.

O Zhao Leji disse que a economia da China será uma forte força motriz para a recuperação mundial, prometendo que a porta de abertura do país só poderá aumentar. A China reduzirá a "lista negativa" para os investidores estrangeiros, disse ele.

Também ajudando o sentimento, fontes disseram que a China planeja emitir alguns títulos bancários no início do segundo trimestre, antes das vendas planejadas de títulos especiais do Tesouro.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,52%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,59%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,91%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,46%, a 40.168 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,91%, a 16.541 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,59%, a 3.010 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,52%, a 3.520 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,34%, a 2.745 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,27%, a 20.146 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,85%, a 3.224 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,99%, a 7.896 pontos.