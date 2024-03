Previsão de alta do IGP-M passa de 2,80% para 2,55% no Focus do BC

Brasília 19/03/2024 10h15 O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta terça-feira, 19, pelo Banco Central mostrou nova redução na inflação esperada para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) este ano. A mediana para o IGP-M em 2024 passou de alta de 2,80% para 2,55%, na nona semana de alívio. Há um mês, a projeção era de 3,30%. Para 2025, a estimativa seguiu em 3,80%, ante 3,81% de quatro semanas atrás. Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) são bastante afetados pelo desempenho do câmbio e pelos valores dos produtos de atacado, como as commodities.