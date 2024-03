Sorteio da Libertadores-2024 define fase de grupos sem duelos nacionais

A Conmebol sorteou nesta segunda-feira (18) os grupos dos 32 times que vão disputar a Copa Libertadores de 2024, torneio cuja final será disputada em Buenos Aires, na Argentina.

Apesar da presença de sete times brasileiros, todos eles caíram em grupos separados. O mesmo aconteceu com equipes dos outros países fazendo com que não haja duelos nacionais.

O atual campeão Fluminense é o cabeça de chave do Grupo A que tem também Cerro Porteño do Paraguai, o peruano Alianza Lima e o Colo Colo do Chile.

Os 8 grupos, de 4 equipes cada, foram divididos da seguinte forma:

Grupo A

Fluminense (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Alianza Lima (PER)

Colo Colo (CHI)

Grupo B

São Paulo (BRA)

Barcelona (EQU)

Talleres (ARG)

Cobresal (CHI)

Grupo C

Grêmio (BRA)

Estudiantes de la Plata (ARG)

The Strongest (BOL)

Huachipato (CHI)

Grupo D

LDU Quito (EQU)

Junior Barranquilla (COL)

Universitario (PER)

Botafogo (BRA)

Grupo E

Flamengo (BRA)

Bolívar (BOL)

Millonarios (COL)

Palestino (CHI)

Grupo F

Palmeiras (BRA)

Independiente del Valle (EQU)

San Lorenzo (ARG)

Liverpool (URU)

Grupo G

Peñarol (URU)

Atlético-MG (BRA)

Rosario Central (ARG)

Caracas (VEN)

Grupo H

River Plate (ARG)

Libertad (PAR)

Deportivo Táchira (VEN)

Nacional (URU)

