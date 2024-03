Motorista suspeito de matar estudante de medicina em acidente é preso em GO

A Polícia Civil de Catalão (GO) prendeu preventivamente o motorista investigado pela morte da estudante de medicina Júlia Ferreira Demétrio, 19, em um acidente. A jovem voltava de uma festa com os amigos no último sábado (16) quando o carro em que estavam capotou.

O que aconteceu

Ministério Público pediu prisão preventiva, e mandado foi cumprido pela polícia. O suspeito, cuja identidade não foi divulgada, é investigado por homicídio doloso na direção de veículo automotor, segundo informações da Polícia Civil. Em caso de condenação, a pena seria de 6 a 20 anos de prisão.

Motorista perdeu o controle do carro ao tentar fazer ultrapassagem perigosa. A manobra fez o carro capotar, levando à morte da estudante de medicina Júlia Ferreira Demétrio, de 19 anos, ainda de acordo com a polícia. O acidente aconteceu na madrugada do último dia 16, em Catalão, cidade goiana próxima à divisa com Minas Gerais.

Suspeito fugiu sem prestar socorro à vítima, que foi levada à Santa Casa. Júlia não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia. Todos os outros quatro ocupantes do veículo — amigos da vítima — sobreviveram. Na tarde de sábado (16), um advogado se apresentou à Polícia Civil em nome do motorista.

Provas indicam que motorista havia consumido bebidas alcoólicas. Esses indícios motivaram o MP a pedir a prisão preventiva do suspeito, posteriormente autorizada pelo Judiciário e cumprida pela Polícia Civil.

'Sonho interrompido': vítima havia sido aprovada em medicina neste ano. Júlia estudaria na Unip (Universidade Paulista) em Campinas, no interior de São Paulo. A irmã dela, a esteticista Beatriz Demétrio, usou as redes sociais para compartilhar os momentos felizes que viveram juntas. "Como eu queria trocar a minha vida pela sua", escreveu.

O que diz o suspeito

O nome do motorista não foi divulgado pela polícia e, por isso, o UOL não consegui contato com sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.