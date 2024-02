Como pagar menos imposto de renda dentro da lei?

Não incluir filhos que recebem pensão como dependentes, declarar gastos com reforma de imóveis, juntar comprovantes de despesas médicas são algumas das formas de pagar menos imposto de renda dentro da lei. Veja algumas opções

Escolha do tipo de declaração influencia no pagamento de IR

Declaração pode ser simplificada ou completa. "No caso do imposto de renda Pessoa Física, a própria Receita Federal oferece opções de declaração completa e simplificada, inclusive mostrando qual o valor a ser pago em cada uma delas", orienta o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, João Eloi Olenike. O PhD em Administração de Empresas e coordenador do MBA de Gestão Financeira e Econômica de Tributos da FGV, Arnaldo Marques de Oliveira Neto, pontua que é necessário verificar ano a ano qual a melhor opção de declaração que completa ou simplificada, para reduzir o imposto.

Desconto do IR é diferente em cada modelo. "Na completa, o contribuinte pode abater as despesas dedutíveis que foram realizadas e, na simplificada, pode utilizar o desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis. O próprio programa verifica em qual opção o contribuinte receberia uma restituição maior ou pagaria menos imposto", diz Neto.

Só a declaração completa permite reduzir o IR pago com outros gastos, como educação, saúde, etc. Veja alguns pontos de declaração completa que podem reduzir o pagamento de imposto.

Reunir comprovantes de despesas dedutíveis

Entram na lista os gastos com saúde, educação, pensão alimentícia e contribuições ao Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), do contribuinte e de seus dependentes. Essa é a maneira mais prática de reduzir os impostos a pagar na declaração completa. Cada um desses gastos tem um limite para dedução nos impostos.

Declare gastos com reforma de imóveis

Eles podem ser considerados como custo. Isso porque podem resultar em lucro e ganho de capital quando os imóveis forem vendidos. São considerados reforma a construção, ampliação e pequenas obras, como pintura e reparos em pisos, paredes e encanamentos, que devem ser comprovados com CPF e CNPJ dos prestadores de serviço.

Avalie se vale a pena declarar em conjunto com o cônjuge

Nesse caso, a receita é somada e as chances de pular uma faixa de tributação de IR aumentam. Mas também dá para aumentar o valor dos gastos dedutíveis. Veja o que vale mais a pena.

Incluir despesas com educação de dependentes com deficiência como gastos médicos

Elas não estão sujeitas ao limite de abatimento de gastos com educação, sendo totalmente dedutíveis, mediante a comprovação por laudo médico que ateste o estado de deficiência do dependente.