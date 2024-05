Astro de 'The 8 Show' tem família no Brasil: 'Estou feliz que assistirão'

"The 8 Show" estreou na Netflix e, em pouco tempo, chegou ao TOP 10 de produções mais assistidas no Brasil. A série sul-coreana acompanha oito pessoas que precisam de dinheiro e, por isso, se submetem a um sádico reality show, o The 8 Show, que se aproveita dos pontos fracos de cada um.

Mesmo se tratando de uma produção feita na Coreia do Sul, o protagonista Ryu Jun-yeol está empolgado com o fato do título ser transmitido no Brasil. Em coletiva de imprensa da qual Splash participou, ele explicou o motivo.

Me sinto muito sortudo, pois tenho familiares morando no Brasil, e o fato de poder compartilhar este momento e a série com eles ao mesmo tempo, me deixa muito feliz. Antes era preciso esperar até que um determinado filme ou conteúdo fosse lançado em diferentes países.

Ryu Jun-yeol

Elenco de 'The 8 Show' Imagem: Divulgação/ Netflix

O ator conta que, a partir de uma conversa com um artista que não era coreano, entendeu a importância de trabalhar com artes visuais em uma época em que o streaming pode levar as produções para diferentes territórios. "Sinto-me muito sortudo por viver esta época e receber todo o amor possível e simultâneo", diz.

Chun Woo-hee, que interpreta a Se Ra na série, também acredita ser um ótimo momento para se trabalhar com produções de streaming. "Vivemos em um mundo onde não há mais barreiras que nos bloqueiam ou impedem que as culturas sejam compartilhadas e desfrutadas umas pelas outras, então estou muito feliz poder fazer parte disso e eu realmente acho muitas pessoas apreciarão 'The 8 Show'."

Produção

Inspirada nas webtoons (quadrinhos digitais, feitos para serem lidos com rolagem vertical) "Money Game" e "Pie Game" de Bae Jin-soo, a série da Netflix se chama "The 8 Show" por diferentes motivos. "Precisávamos reunir duas histórias originais, então precisávamos de um novo título. Comecei a pensar em como tínhamos oito episódios, oito personagens e oito andares, e entendi que o número oito seria muito significativo para incluir no título", explica o diretor e criador Han Jae-rim.

Se você colocar o número oito de lado, ele se torna o símbolo do infinito e eu pensei que isso também seria relevante para como, com o tempo, o desejo de todos esses personagens de ganhar mais dinheiro e mais tempo cresceria até o infinito.

Han Jae-rim

Ele conta ter aproveitado de bastante liberdade criativa durante a produção. "Comecei pensando e centralizando a história em torno dos elementos divertidos, bem como dos elementos mais filosóficos de 'Money Game' e 'Pie Game'."

Jae-rim revela que uma de suas maiores preocupações era pesar a mão na questão da violência e da provocação. "Pensei que, se fosse esse o caso, estaríamos caindo em nossas próprias armadilhas, então tentamos colocar muito esforço nisso."