Após quase matar Téo, César explode e destrói amante sem piedade

No capítulo de "Mulheres Apaixonadas" desta sexta-feira (20), Cláudio comunica a Edwiges que está deixando a casa para apoiar Gracinha. Marina provoca Expedito, resultando em um beijo apaixonado entre os dois. Luciana abraça César ao saber que a cirurgia foi bem-sucedida. Laura observa as fotos de César e Helena.

Lorena percebe o perfume de Marina no ar, deixando Expedito perturbado. Fernanda acorda. Salete insiste em ver sua mãe. Helena chega ao hospital. Helena busca informações no hospital público. Miguel reconhece-a, e Helena pede ajuda ao médico para ver Fernanda. César confronta Laura sobre a chantagem. Ela admite que copiou as fotos devido ao ciúme e planejava impedir sua cirurgia para protegê-lo de um processo no Conselho.

Laura pede desculpas, mas César ameaça demiti-la. Ele a coloca para fora. Lorena pressiona Expedito para que conte o que aconteceu. Ele acaba admitindo que ele e Marina se beijaram. Embora fique triste, Lorena não demonstra seus sentimentos. Helena observa Fernanda através do vidro. Cláudio leva Gracinha para seu apartamento, deixando-a encantada.

Lorena chora em particular, apesar de dizer a Expedito que não está sofrendo. Helena se apresenta a Fernanda, que vira os olhos na sua direção. No hospital, Helena conversa com Fernanda sobre Salete, menciona a cirurgia de Téo e o desejo de Lucas de visitá-la. Fernanda fica emocionada, cerrando os olhos.

Helena pede para ser informada quando Fernanda puder falar e for transferida para a Clínica Moretti. Raquel e Edwiges encontram Fred por acaso no supermercado. Raquel admite que gosta dele, mas deixa claro que ele não deve alimentar ilusões, pois ela gostaria que as coisas fossem diferentes.