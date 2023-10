Helena descobre da pior forma verdade em tragédia e traição de personagem

No capítulo de "Mulheres Apaixonadas" desta quinta-feira (19), Fred confessa gostar de Raquel e a beija. Ela o manda embora e ele garante que não vai desistir dela. Expedito conta animado sobre o trabalho de Marina, deixando Lorena com pulga atrás da orelha. Wilma e Natália se preocupam com Fernanda e ficam apreensivas com o destino de Salete com a avó, que não deixa a menina sair de casa.

Margareth quase esbofeteia Clara, quando ela fala de Rafaela. Helena ouve a conversa pelo telefone entre Salete e Lucas e descobre que Fernanda também estava no carro com Téo e foi baleada. Helena fica ainda mais chocada quando Lucas comenta que Luciana sabia que Fernanda estava no carro com Téo.

Lucas exige ver o pai e quer que Salete possa visitá-lo também, o que desnorteia a mãe. Inês não deixa que Salete vá ao hospital. Marta sugere que Cláudio saia de casa também e vá morar com Gracinha e os sogros. Hilda marca a operação. Margareth oferece dinheiro para Rafaela se afastar de Clara.

Luciana avisa Helena que Téo está entrando em coma. César se prepara para operar Téo. Salete acorda sobressaltada e sorri. Fernanda mexe levemente a mão. Laura questiona César e adverte que não é ético ele operar o marido de sua amante.

César agarra Laura pela gola e garante que não tem nada com Helena. Laura assume que copiou as fotos. Ela insiste que, se Téo morrer, ele pode ser acusado de, no mínimo, negligência. César garante que a sua reputação profissional é inatacável. Laura ameaça mandar as fotos para Luciana e insiste que deseja operar Téo. César coloca Laura para fora e entra na sala de cirurgia. Diogo permanece ao lado de Luciana.