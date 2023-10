Salete recebe ajuda inesperada e tem reencontro desolador com Fernanda

A situação de Fernanda em "Mulheres Apaixonadas" piora gravemente. No capítulo desta quarta-feira (18), Téo informa a Luciana e Pérola que Fernanda estava com ele durante o tiroteio. Leandro pressiona Hilda a marcar a cirurgia o mais rápido possível. Gracinha toma uma decisão extrema e avisa a Celeste que não tem intenção de realizar o aborto.

Depois da escolha de Gracinha em prosseguir com a gravidez, Cláudio promete cuidar dela e do bebê. Desafiando o perigo, Raquel e Fred se encontram na piscina da escola. Helena descobre um desenho de Salete entre os pertences de Téo que estavam no carro. Luciana entra na UTI com Salete para que ela veja Fernanda.

Salete beija a mão de Fernanda, que permanece sedada. Luciana tenta acalmar a garotinha. Helena observa Téo com olhar desconfiado enquanto segura o desenho de Salete. Marcos espera do lado de fora da escola enquanto Fred e Raquel nadam na piscina.

Marta expulsa Gracinha e sua família de sua residência ao descobrir que ela decidiu ter o bebê. Gracinha confronta a mulher malvada e afirma que só irão embora quando encontrarem outro lugar para morar. Marta fica furiosa e passa mal.

Luciana deixa seu cartão com Salete, oferecendo ajuda caso a menina precise de algo. Diogo suspeita que Marina esteja flertando com Expedito durante as sessões fotográficas. Hilda e Helena ficam irritadas com Heloísa, que acredita que seu problema é o mais sério de todos.

Marcos fica à espreita e observa de longe enquanto Fred se despede de Raquel com um beijo no rosto. Laura faz uma massagem em César e o beija. No hospital, Téo pede a Luciana que cuide de Fernanda e de Salete.