Helena se desespera após Téo ter atitude cruel ao acordar no hospital

Do BOL em São Paulo

A tragédia ocorrida com Téo e Fernanda segue movimentando a semana de "Mulheres Apaixonadas". No episódio que será exibido nesta terça-feira (17),Rafael avisa Helena sobre o ocorrido, e todos ficam atônitos ao ver as notícias na TV.

Salete, ainda muito apreensiva, aguarda na cama, encolhida, enquanto Lorena reage com choque à notícia. Fernanda é levada às pressas para a cirurgia, e Wilma tenta se aproximar de Salete, que não quer conversar. A menina está absolutamente convencida de que sua mãe não vai sobreviver e sai correndo desesperadamente para vê-la. Wilma a persegue pelas ruas, tentando impedir a menina de ser atropelada.

Pérola informa a César que Téo está consciente, mas confuso. Luciana faz um pedido a César: que ele consiga a transferência de Téo para a clínica do Dr. Moretti. Téo, mesmo confuso, murmura o nome de Fernanda. Helena fica visivelmente preocupada e chora pensando no estado do ex-marido. Natália promete a Salete que a levará ao hospital assim que tiver notícias de Fernanda.

Inês demonstra seu descontentamento com os mimos em relação à neta. Wilma recebe a notícia de que o estado de Fernanda é grave. Salete, emocionalmente abalada, chora e lembra de um sonho no qual procurava sua mãe e não conseguia encontrá-la. Helena tenta tranquilizar Lorena e informa que Téo será levado para a clínica de Moretti.

César, Luciana e Laura permanecem ansiosos e acompanham os exames de Téo. Luciana revela sua apreensão a Helena, enquanto o quadro de Téo é considerado estável, mas a situação ainda é tensa. Wilma garante a Salete que Fernanda e Téo estão vivos, e Lorena, Vidinha e Helena conversam com o músico na UTI.