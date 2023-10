Após tragédia familiar, Salete corre perigo e desespera personagem

Do BOL em São Paulo

No episódio de "Mulheres Apaixonadas" que será exibido nesta terça-feira (17), Rafael assiste ao noticiário e reconhece o carro de Téo, imediatamente avisando Helena. Todos ficam assustados quando a TV anuncia que Téo é um dos feridos no tiroteio. Um policial informa Wilma que Fernanda foi baleada.

Salete, apreensiva, aguarda sentada na cama, encolhida. Lorena fica chocada com a notícia. Fernanda é levada para a cirurgia. Wilma se aproxima de Salete, que não se vira para falar com ela. Salete tem certeza de que sua mãe vai morrer e sai correndo para vê-la. Wilma corre atrás dela na tentativa de impedi-la. Ninguém consegue parar a menina, que quase é atropelada e, finalmente, é abraçada por Wilma no meio da rua.

Pérola informa a César que Téo está consciente, mas confuso. Luciana pede ao médico que consiga a transferência do pai para a clínica do Dr. Moretti. Téo murmura o nome de Fernanda. Helena tenta acalmar Lorena e avisa que Téo será levado para a clínica de Moretti. Natália promete a Salete que a levará ao hospital assim que souber como está Fernanda.

Inês reclama dos mimos com a neta. Helena chora pensando em Téo. Wilma é avisada que o estado de Fernanda é grave. Salete chora, lembrando do sonho em que procurava a mãe e não a encontrava.

César, Luciana e Laura acompanham os exames de Téo. Luciana explica a Helena que o quadro do pai é estável e confessa estar muito nervosa. Wilma assegura a Salete que Fernanda e Téo estão vivos. Lorena, Vidinha e Helena conversam com Téo na UTI.