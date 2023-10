Globo quebra protocolo e exibe uma das cenas mais trágicas da TV; relembre!

Quem ligar a TV na Globo no final da tarde desta segunda-feira (16), pode se assustar um pouco com as cenas que serão exibidas pela emissora no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Apesar de fazer muitas adaptações nas tramas reprisadas por conta da faixa de horário, hoje o capítulo de 'Mulheres Apaixonadas' abrirá uma exceção com uma das cenas mais trágicas da teledramaturgia, a morte da personagem Fernanda, interpretada pela atriz Vanessa Gerbelli.

No capítulo, Salete expressa seu amor por sua mãe e reluta em soltar a mão de Fernanda na despedida. Fernanda pede a Téo que aguarde um pouco mais antes de contar a verdade a Helena sobre a origem de Lucas.

Três criminosos assaltam um supermercado e fogem em um carro, sendo perseguidos pela polícia. O carro de Téo entra na mesma rua onde ocorre o tiroteio entre os assaltantes e a polícia. Ambos tentam correr para se proteger enquanto tiros ecoam. Téo tenta proteger Fernanda, mas acaba sendo atingido.

Salete grita em desespero. Os bandidos atiram em Fernanda, atingindo seu peito e ombro. A confusão na rua se intensifica. Téo e Fernanda permanecem caídos no chão, inconscientes. Na escola, a professora tenta acalmar Salete, que insiste em ver a mãe. Fernanda não atende o celular, deixando Salete em crise, desejando desesperadamente ver a mãe.

Helena escuta no rádio sobre o tiroteio e imediatamente instrui Lucas a não sair de casa. Salete tem uma visão do que está acontecendo, abraça-se à professora, chora e reza desesperadamente para que sua mãe seja salva.