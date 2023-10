Estado de Téo piora gravemente e César o coloca em risco após chantagem

A situação ficará ainda mais complicada para Téo em "Mulheres Apaixonadas". No episódio desta quinta-feira (19), Fred confessa seus sentimentos por Raquel e a beija, mas ela o manda embora e ele promete não desistir dela. Expedito compartilha entusiasticamente as novidades sobre o trabalho de Marina, deixando Lorena desconfiada. Wilma e Natália ficam preocupadas com Fernanda e apreensivas com o destino de Salete com a avó, que a impede de sair de casa.

Margareth quase perde a paciência com Clara quando esta menciona Rafaela. Helena escuta a conversa telefônica entre Salete e Lucas e descobre que Fernanda também estava no carro com Téo e foi baleada. Helena fica ainda mais chocada quando Lucas comenta que Luciana sabia que Fernanda estava no carro com Téo.

Lucas exige ver o pai e quer que Salete possa visitá-lo também, o que deixa a mãe perplexa. Inês não permite que Salete vá ao hospital. Marta sugere que Cláudio também saia de casa e vá morar com Gracinha e os sogros. Hilda agenda a operação. Margareth oferece dinheiro a Rafaela para que se afaste de Clara.

Luciana informa Helena que Téo está entrando em coma. César se prepara para operar Téo. Salete acorda assustada e sorri. Fernanda move levemente a mão. Laura questiona César e adverte que não é ético ele operar o marido de sua amante.

César agarra Laura pela gola e afirma que não tem nenhum envolvimento com Helena. Laura admite que copiou as fotos do médico com Helena. Ela insiste que, se Téo morrer, ele poderá ser acusado, no mínimo, de negligência. César assegura que sua reputação profissional é intocável. Laura ameaça enviar as fotos para Luciana e persiste em operar Téo. César a expulsa e entra na sala de cirurgia furioso. Diogo permanece ao lado de Luciana.