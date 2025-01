Villeroy, do BCE, diz que decisão dos EUA de deixar Acordo de Paris é lamentável, mas não surpreende

PARIS (Reuters) - A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de deixar o Acordo de Paris pela segunda vez foi lamentável, mas não surpreendente, disse François Villeroy de Galhau, membro do Banco Central Europeu, nesta terça-feira.

"Lamentamos o anúncio do Sr. Trump de deixar o Acordo de Paris, o que não foi uma surpresa", disse Villeroy, que também é presidente do banco central francês, em uma entrevista à Bloomberg TV no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

(Por Makini Brice)