Transpetro lançará em janeiro licitação para aquisição de 8 navios gaseiros

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Transpetro pretende lançar em janeiro de 2025 uma licitação para aquisição de oito navios gaseiros para navegação de cabotagem, informou a subsidiária da Petrobras nesta segunda-feira.

O certame será internacional e voltado para interessados dentro e fora do país.

"Dessa vez, serão adquiridos oito navios gaseiros dos tipos pressurizados e semi-refrigerados. Esse último modelo permitirá à Transpetro ampliar os tipos de gases transportados", afirmou a Transpetro.

Os navios gaseiros que serão adquiridos vão substituir a frota que já atua na costa brasileira. O nível de conteúdo local nas embarcações ainda não foi definido.

Os navios gaseiros terão capacidade variando de 7 mil toneladas a 14 mil toneladas de porte bruto.

Os gaseiros fazem parte do programa TP 25, que prevê a aquisição de 25 navios de cabotagem para atender prioritariamente às demandas de transporte de produtos da Petrobras, segundo a estatal.

"A aquisição dos novos navios segue a visão estratégica de ampliação da frota própria e redução da exposição ao afretamento de embarcações. A previsão é aumentar em 25% a capacidade de logística da Transpetro, acompanhando o crescimento da produção e da capacidade de refino da Petrobras", disse a companhia à Reuters.

Em junho de 2025, a companhia prevê a divulgação de outro processo licitatório para a aquisição de quatro embarcações de médio porte (MR1).

A Transpetro também informou nesta segunda-feira que concluiu a etapa de negociação comercial com o consórcio formado pelos estaleiros Ecovix, de Rio Grande (RS), e Mac Laren, de Niterói (RJ), para a aquisição de quatro navios da classe Handy, de 15 mil a 18 mil toneladas de porte bruto.

O consórcio apresentou preço final de 69,5 milhões de dólares por embarcação.

A contratação de navios no Brasil busca, dentre outros objetivos, sustentar a indústria de construção naval brasileira, forte geradora de empregos, conforme plano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"A Petrobras e a Transpetro estão comprometidas com a aceleração do desenvolvimento do país e esse programa de ampliação da frota própria comprova isso", disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em nota.

Segundo Bacci, a conclusão da etapa do processo de contratação dos quatro navios "é um marco" após dez anos sem contratar embarcações no Brasil para ampliar a frota.

(Por Rodrigo Viga Gaier)