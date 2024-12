Tales: Mau humor da Faria Lima ecoa na avaliação do governo Lula

O mau humor do mercado financeiro e da camada mais rica da população afeta a aprovação do governo Lula, como indicam os dados divulgados hoje pela pesquisa Quaest, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (11).

Segundo o levantamento, 41% dos entrevistados avaliam que o governo Lula é pior do que as duas gestões anteriores do petista. O trabalho do presidente é aprovado por 52%, enquanto 47% disseram desaprová-lo.

Em termos de resultado macro da pesquisa, está mais ou menos no mesmo patamar da eleição [de 2022]. Não há uma grande variação e, além disso tudo, ela vem mais ou menos estável.

Aparentemente, está ocorrendo um efeito Faria Lima na pesquisa e na avaliação do presidente no geral. Quem puxa os índices mais fortemente contrários ao presidente Lula é a região Sudeste, a mais populosa e na qual o mau humor do mercado e de uma parcela da mídia tem mais eco. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, os índices de aprovação do governo Lula melhorarão apenas quando o mercado se convencer de que a economia do país evolui a passos largos.

Esse mau humor do mercado só vai mudar na hora em que os índices econômicos realmente explodirem. É isso o que Lula espera.

A comunicação não vai resolver. Lula está querendo mudá-la, mas ela por si só não resolve. Precisará de uma boa dose de melhora da economia até o momento em que o mercado peça arrego e fique evidente que há um mau humor exagerado do mercado, da Faria Lima, das elites e de uma parcela da mídia.

Os fatos são de uma economia na qual o índice de desemprego caiu, o PIB cresceu, a inflação não estourou... A economia está bem, e o mau humor permanece em uma parcela da elite brasileira, que tem voz especialmente junto à região Sudeste. Tales Faria, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: