Vídeo divulgado pela Marinha é 'ofensivo' e 'grave erro', diz Gleisi

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais nesta segunda (2) para criticar o vídeo de comemoração do Dia do Marinheiro.

O que aconteceu

"Grave erro" e "ofensivo", avaliou Gleisi. Ela publicou os comentários na a rede social X (antigo Twitter) e considerou o conteúdo ofensivo diante do indiciamento de Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha durante o governo Jair Bolsonaro. "Indiciado por participar do plano de golpe", disse a deputada federal.

Momento da divulgação é o mesmo em que pacote de ajustes fiscais é divulgado. Segundo a colunista do UOL Raquel Landim, a peça foi ajustada para reagir à inclusão de militares no ajuste fiscal de Haddad.

Vídeo coloca aposentadoria como compensação. Landim apurou que o vídeo foi pensado para passar a mensagem de que os privilégios dos militares compensam peculiaridades da carreira como ausência de direito à greve, de direitos políticos, de horas extras e de adicional de periculosidade.

Refutar a ideia de que militares têm privilégios. A deputada diz que embora tropa de militares se arrisque nos treinamentos e "faz o serviço pesado", o reconhecimento e respeito dedicados à classe deve ser o mesmo do restante da população civil "que trabalha duro, não vive na farra", disse.

Ajuste fiscal estabelece idade mínima de 55 anos para aposentadoria militar. Além disso, medidas como o fim da morte ficta e da transferência de cotas de aposentadoria entre as filhas beneficiadas também fazem parte do pacote do ministro da Fazenda.