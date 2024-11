Número 1 do mundo, Sinner é campeão do ATP Finals

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, concluiu sua impressionante temporada 2024 com o título do AFP Finals neste domingo (17), ao derrotar na final o americano Taylor Fritz (N.5).

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 24 minutos na Inalpi Arena, em Turim.

O jovem italiano de 23 anos somou 18º título na carreira, o oitavo nesta temporada, em que também foi campeão do Aberto da Austrália, do US Open e de três Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Xangai).

Há um ano, Sinner chegou à final do ATP Finals, mas foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic, maior vencedor do torneio com sete títulos, mas que não participou desta edição.

E com a vitória deste domingo, Sinner finalmente levanta o primeiro troféu em solo italiano.

Impulsionado pelo público, o número 1 do mundo teve uma campanha impecável ao longo da semana, com cinco vitórias em cinco jogos, sem perder um único set.

"É o meu primeiro título na Itália e isso significa muito para mim. É algo muito especial. Para conseguir, simplesmente me concentrei em estudar o que funcionaria melhor contra cada adversário e tentei jogar meu melhor tênis. Essa foi a chave. Fiz um torneio de altíssimo nível, acho que não poderia ter jogado melhor, então estou muito feliz", declarou Sinner.

"Em relação à final do ano passado, tentei fazer melhor. Estou muito satisfeito por ter resistido à pressão e por poder dividir isso com o público italiano", acrescentou.

Em junho, Sinner havia se tornado o primeiro italiano a ocupar o topo do ranking da ATP. Para colocar a cereja no bolo, o tenista tem uma última missão: a Copa Davis, cuja fase final começa nesta semana, com a Itália defendendo o título.

- EUA sem campeão desde Sampras -

Fritz foi a surpresa da semifinal ao eliminar o alemão Alexander Zverev (N.2), que vinha em grande forma, mas não conseguiu superar o jogo sem falhas de Sinner.

O americano resistiu seis games antes de ter o serviço quebrado pela primeira vez. A pressão constante de Sinner também valeu uma quebra no quinto game do segundo set, que acabou dando a vitória ao tenista da casa.

Sinner fechou o jogo logo no primeiro match point, e se tornou o primeiro italiano campeão do ATP Finals.

Fritz já havia sido derrotado por Sinner em setembro, na final do US Open (6-3, 6-4, 7-5) e no início desta semana na fase de grupos em Turim (duplo 6-4).

Com a derrota de Fritz, os Estados Unidos terão que continuar esperando por um título no ATP Finals, que não vem desde a vitória de Pete Sampras em 1999.

Fritz terá o consolo de subir uma posição no ranking da ATP. A partir da próxima semana, ele será o número 4 do mundo.

"Foi uma boa semana para mim, com bons resultados. Só posso parabenizar Jannik e sua equipe porque ele jogou um tênis realmente incrível", reconheceu o americano.

-- Últimos dez campeões do ATP Finals:

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRV)

2022: Novak Djokovic (SRV)

2021: Alexander Zverev (ALE)

2020: Daniil Medvedev (RUS)

2019: Stefanos Tsitsipas (GRE)

2018: Alexander Zverev (ALE)

2017: Grigor Dimitrov (BUL)

2016: Andy Murray (GBR)

2015: Novak Djokovic (SRV)

-- Maiores vencedores do ATP Finals:

1. Novak Djokovic (SRV) 7 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023)

2. Roger Federer (SUI) 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

3. Pete Sampras (EUA) 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

. Ivan Lendl (CZE) 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)

5. Ilie Nastase (ROM) 4 (1971, 1972, 1973, 1975)

jr/cyj/cb

