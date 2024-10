SP elimina marcação a fogo e adota brinco com chip em bovinos vacinados

Do UOL, em São Paulo

O estado de São Paulo eliminou a obrigatoriedade da marcação a fogo de bovinos vacinados e passou a adotar um modelo alternativo de identificação.

O que aconteceu

Marcação a fogo será substituída por brinco com chip na orelha. O modelo alternativo de identificação é o primeiro do país aprovado pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). As mudanças estão previstas em resolução publicada nesta segunda-feira (21). Elas aplicam-se à vacinação contra brucelose de fêmeas bovinas e bubalinas de três a oito meses de idade.

São Paulo sai na frente mais uma vez com essa nova marca para o agro do Estado. Bem-estar animal significa segurança jurídica, garantindo um documento que comprova boas práticas, valorizando a pecuária paulista e abrindo novos mercados internacionais, cada vez mais restritivos.

Secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

Identificação com novo modelo busca garantir o bem-estar do animal. Ele também traz um manejo mais eficiente e seguro aos profissionais responsáveis pela vacinação.

Trata-se de um pacote de medidas que priorizam todos os envolvidos na vacinação contra a brucelose, visando o controle e posteriormente a erradicação dessa zoonose.

Luiz Henrique Barrochelo, médico-veterinário e coordenador da Defesa Agropecuária.

Os bottons são produzidos dentro de especificações indicadas na portaria. Depois são fornecidos a estabelecimentos de insumos e produtos veterinários, que farão a venda e fornecimento dos identificadores juntamente com as vacinas aos médicos-veterinários ou aos produtores, mediante informação no receituário.