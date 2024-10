Emater: RS inicia plantio de soja da safra 2024/25

São Paulo, 11 - O Rio Grande do Sul iniciou o plantio de soja 2024/2025. Segundo a Emater, em nota, os trabalhos por enquanto são restritos a pequenas áreas. "Os produtores ainda estão concentrados na preparação das áreas e na dessecação da vegetação para garantir o adequado estabelecimento das lavouras", disse em nota. A área a ser cultivada é estimada pela Emater em 6,811 milhões de hectares, aumento de 1,54% em relação à safra anterior. A produtividade média projetada é de 3.179 kg/ha, e a produção estimada de 21.652.404 toneladas.Já a área semeada com milho atingiu 64% do projetado para a safra, 4 pontos porcentuais à frente de igual período anterior. "As lavouras estão predominantemente em desenvolvimento vegetativo (99%); apenas 1% das lavouras, semeadas mais precocemente, iniciou a floração." A safra 2024/2025 de milho no Estado é estimada em 748.511 hectares, e a produtividade em 7.116 kg/ha.