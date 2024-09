MG: Homem leva galão de água e toma banho de cueca na Copasa em protesto

Um homem resolveu tomar banho na área de atendimento da Copasa, empresa que fornece serviços de saneamento básico, em Lavras (MG), nesta terça-feira (23).

O que aconteceu

Banho foi para protestar contra a falta de água na cidade. Na gravação, que circula pelas redes sociais, o rapaz não identificado chega ao local com um galão de água. Na sequência ele tira a roupa, fica apenas de cueca e passa o sabonete como estivesse tomando banho.

Estou há cinco dias sem água. Eu sei que a culpa não é de vocês [funcionários]. Falta d'água não tem como. Chamem a polícia aí. Cinco dias... É isso mesmo! Uma vergonha o que está acontecendo aqui em Lavras. Essa Copasa é uma brincadeira.

Morador reclama da falta de água durante protesto

A assessoria da Copasa confirmou o episódio ao UOL, mas disse que segue apurando os motivos para o protesto. A empresa garante que irá tomar todas as medidas cabíveis nesse caso.