Carlos Nobre: Frente fria avança e há risco de desastres no Sul e Sudeste

As regiões Sul e Sudeste correm risco de sofrer desastres nos próximos dias com o avanço das frentes frias pelo país, alertou o climatologista e colunista Carlos Nobre no UOL News desta segunda (27).

As frentes frias começam a subir. No início da passagem delas, são geradas chuvas muito fortes em muitos lugares, até tempestades. Todos temos que nos preparar. Todos os municípios precisam prestar atenção aos alertas do Cemaden [Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais].

Esses alertas contêm a previsão meteorológica da chuva e como ela poderá afetar áreas de risco, como encostas e áreas às margens de rios. Infelizmente, milhões de pessoas moram nestes locais de muito risco. Prestem atenção no que o Cemaden vai alertar sobre a entrada dessas frentes frias, que podem gerar risco de desastres como inundações, deslizamentos e alagamentos em boa parte do Sul e do Sudeste. Carlos Nobre, colunista do UOL

Para o segundo semestre, o cenário não é muito animador por conta do La Niña, que deve afetar o Rio Grande do Sul e a Amazônia, como explicou Nobre.

Todas as projeções indicam que haverá La Niña no segundo semestre. É difícil prever com essa antecedência se será fraco ou forte. Depois que La Niña começar, será mais fácil prever a intensidade.

É provável que seja forte, porque o aquecimento global está fazendo todos esses fenômenos ficarem mais fortes. Que todos nos preparemos para seca no Rio Grande do Sul e chuvas muito fortes na Amazônia. O que se prevê é que esse fenômeno comece nos próximos meses e deva durar na faixa de um ano. Carlos Nobre, colunista do UOL

