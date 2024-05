Senador democrata cita limitação de Biden para reforçar segurança na fronteira

Por Ted Hesson

(Reuters) - O presidente dos EUA, Joe Biden, tem “capacidade limitada” para reforçar a segurança na fronteira com o México através de ação executiva, disse um importante legislador democrata neste domingo, argumentando que a questão deveria ser tratada com legislação no Congresso.

O senador norte-americano Chris Murphy, o principal democrata que negociou um projeto de lei bipartidário de segurança fronteiriça apresentado este ano, disse no programa "Face the Nation" da CBS News que os tribunais dos EUA provavelmente anulariam a ação abrangente de Biden.

“O presidente tem uma capacidade muito limitada para emitir ordens executivas que teriam impacto na fronteira. Ele não consegue conjurar recursos do nada”, disse Murphy. “Se ele tentasse fechar partes da fronteira, os tribunais iriam descartar isso, eu acho, em questão de semanas.”

Biden, um democrata que busca outro mandato nas eleições de 5 de novembro, disse que seu governo está analisando ações executivas para potencialmente bloquear migrantes na fronteira, depois que os republicanos rejeitaram o projeto bipartidário do Senado este ano.

A recusa dos republicanos ocorreu depois que o ex-presidente Donald Trump, adversário republicano de Biden, se manifestou contra o projeto.

Os republicanos do Senado bloquearam o projeto novamente na semana passada e o presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, disse que ele “não protege a fronteira” e “incentiva ainda mais a imigração ilegal”.

O número de migrantes detidos a atravessar ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México diminuiu este ano, em comparação com um recorde mensal registado em dezembro, uma tendência que as autoridades norte-americanas atribuem em parte ao aumento da fiscalização por parte do México.

Murphy disse que a diminuição se deveu à “diplomacia inteligente e eficaz entre os Estados Unidos e o governo mexicano”, mas alertou que a queda pode não ser permanente e que as travessias ilegais continuam elevadas em comparação com uma década atrás.

(Reportagem de Ted Hesson na Filadélfia)